<p>Die Anzeigenabgabe erfolgt schriftlich innerhalb Mittwoch 12.00 Uhr per E-Mail an <a data-fr-linked="true" href="mailto:kleinanzeigervoels@gmail.com">kleinanzeigervoels@gmail.com<\/a> oder in den dafür vorgesehenen Postkasten bei der Gemeinde.<br><br>Der Kleinanzeiger liegt in den Kirchen von Völs und Völser Aicha auf und kann von der Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden. Die Veröffentlichung ist kostenlos. Werbung wird keine gedruckt.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225788270-561&sprache=1"><\/a><\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225796215-561&sprache=1">Kleinanzeiger Nr. 08\/2026 vom 17.04.2026<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225796219-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>