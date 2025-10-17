<p>Die Anzeigenabgabe erfolgt schriftlich innerhalb Mittwoch 12.00 Uhr per E-Mail an <a data-fr-linked="true" href="mailto:kleinanzeigervoels@gmail.com">kleinanzeigervoels@gmail.com<\/a> oder in den dafür vorgesehenen Postkasten bei der Gemeinde.<br><br>Der Kleinanzeiger liegt in den Kirchen von Völs und Völser Aicha auf und kann von der Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden. Die Veröffentlichung ist kostenlos. Werbung wird keine gedruckt.<\/p><p>Link zum Download des PDFs:<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225769638-561&sprache=1">Kleinanzeiger Nr. 21\/2025 vom 17.10.2025<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225769640-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>