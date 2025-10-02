<p>AM <strong>MONTAG DEN 06.10.25 -UND AM DARAUFFOLGENDEM DIENSTAG BIS 17 UHR<\/strong>- WIRD DR. DI VENDRA VON DR. SPIES VERTRETEN (SIEHE SPRECHSTUNDE UNTEN). BEI VERDACHT AUF DRINGENDE FAELLE IST DR. SPIES UNTER DER NUMMER <a href="tel:+393474798885">+39 347 4798885<\/a> ERREICHBAR.<br><br>AB DIENSTAG, DEN 07.10.2025, FINDET DIE SPRECHSTUNDE VON DR. DI VENDRA WIEDER ZU DEN GEWOHNTEN OEFFNUNGSZEITEN (17-20 UHR) STATT.<\/p><p><br><\/p><p><strong>SPRECHSTUNDEN DR. SPIES<\/strong><br>MONTAG: VOELS: 09-11 UHR<br> BLUMAU: 18-19 UHR<br> DIENSTAG: VOELS: 09-11 UHR<br><br><\/p><p>MEDICO DI TURNO FINESETTIMANA DEL 05\/10\/2025: DR. NOCK, TEL.: <a href="tel:+393760887854">+39 376 0887854<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225767342-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>