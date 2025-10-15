<p>AM MONTAG DEN 20.10.25 UND AM DARAUFFOLGENDEM DIENSTAG BIS 17 UHR <br>WIRD DR. DI VENDRA VON DR. SPIES VERTRETEN.<br>BEI VERDACHT AUF DRINGENDE FÄLLE IST DR. SPIES UNTER DER NUMMER <strong>347 479 88 85<\/strong> ERREICHBAR.<\/p><p>AB DIENSTAG, DEN 21.10.2025, FINDET DIE SPRECHSTUNDE WIEDER ZU DEN GEWOHNTEN OEFFNUNGSZEITEN (17-20 UHR) STATT.<\/p><p style="text-align: center;"><br><\/p><p>LUNEDì 20\/10\/25 E MARTEDì FINO ALLE ORE 17 IL DR. DI VENDRA VIENE SOSTITUITO DAL DR. SPIES. <br>IN CASO DI SOSPETTA URGENZA: TEL. DR. SPIES: <strong>347 479 88 85<\/strong>. <\/p><p> <\/p><p>NOTA BENE: IL MARTEDI 21\/10\/2025 SI PREVEDE NORMALE APERTURA DELL' AMBULATORIO DEL DR. DI VENDRA (ORE 17-20).<\/p><p><strong>SPRECHSTUNDEN\\ORARI DR. SPIES<\/strong><\/p><p><strong>MON\\LUNEDì: VOELS\\FIE': ORE 09-11 UHR<\/strong><\/p><p><strong> BLUMAU\\PR.IS.: ORE 18-19 UHR<\/strong><\/p><p><strong> <\/strong><\/p><p><strong> DIE\\MARTEDì<\/strong><strong>: VOELS\\FIE': ORE 09-11 UHR<\/strong><\/p><p><strong> <\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225688517-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>