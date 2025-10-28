<p><strong>DR. DI VENDRA<\/strong> IST VOM <strong>01.11.25 – 17.11.25 IM URLAUB<\/strong>. AB DIENSTAG DEM 18.11.25 IST DIE NORMALE SPRECHSTUNDE (17.00-20.00) VON DR. DI VENDRA GEPLANT.<\/p><p><strong>VERTRETENDER ARZT :<\/strong><br><strong>DR. SPIES<\/strong> (TEL.: <a href="tel:+393474798885">+39 347 479 8885<\/a> )<\/p><table style="width: 100%;"><thead><tr><th><br><\/th><th><br><\/th><th><br><\/th><th><br><\/th><th><br><\/th><th><br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td style="width: 16.6667%;"><br><\/td><td style="width: 16.6667%;">Montag<\/td><td style="width: 16.6667%;">Dienstag<\/td><td style="width: 16.6667%;">Mittwoch<\/td><td style="width: 16.6667%;">Donnerstag<\/td><td style="width: 16.6667%;">Freitag<\/td><\/tr><tr><td style="width: 16.6667%;">Völs<\/td><td style="width: 16.6667%;">9-11<\/td><td style="width: 16.6667%;">9-11<\/td><td style="width: 16.6667%;"><br><\/td><td style="width: 16.6667%;">9-11<\/td><td style="width: 16.6667%;">16-17<\/td><\/tr><tr><td style="width: 16.6667%;">Tiers<\/td><td style="width: 16.6667%;"><br><\/td><td style="width: 16.6667%;">17.30-19<\/td><td style="width: 16.6667%;">17.30-19<\/td><td style="width: 16.6667%;">16-17<\/td><td style="width: 16.6667%;"><br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 16.6667%;">Blumau<\/td><td style="width: 16.6667%;">19-20<\/td><td style="width: 16.6667%;">15-16<\/td><td style="width: 16.6667%;"><br><\/td><td style="width: 16.6667%;">18-20<\/td><td style="width: 16.6667%;">11-12<\/td><\/tr><tr><td style="width: 16.6667%;">Atzwang<\/td><td style="width: 16.6667%;"><br><\/td><td style="width: 16.6667%;">13.45-14.45<\/td><td style="width: 16.6667%;"><br><\/td><td style="width: 16.6667%;"><br><\/td><td style="width: 16.6667%;"><br><\/td><\/tr><tr><td style="width: 16.6667%;">Kardaun<br><\/td><td style="width: 16.6667%;"><br><\/td><td style="width: 16.6667%;"><br><\/td><td style="width: 16.6667%;">15-16<\/td><td style="width: 16.6667%;"><br><\/td><td style="width: 16.6667%;"><br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br><\/p><p><strong>AERZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST WOCHENENDE:<\/strong><br>WOCHENENDE 01.11\/02.11.2025:<br>DR. SPIES (TEL.: <a href="tel:+393474798885">+39 347 479 8885<\/a> )<br>WOCHENENDE 08.\/09.11.2025:<br>DR. NOCK (TEL.: <a href="tel:+393398236404">+39 339 823 6404<\/a> )<br>WOCHENENDE 15.\/16.11.2025:<br>DR. NOCK (TEL.: <a href="tel:+393398236404">+39 339 823 6404<\/a> )<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225770966-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>