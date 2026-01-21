<p><strong>AM MONTAG, DEN 26.01.26 -UND AM DARAUFFOLGENDEN DIENSTAG<\/strong> BIS 17.00 UHR- WIRD DR. DI VENDRA <strong>VON DR. SPIES VERTRETEN<\/strong> (SIEHE SPRECHSTUNDE UNTEN). BEI VERDACHT AUF <strong>DRINGENDE FAELLE<\/strong> IST DR. SPIES UNTER DER NUMMER <a href="tel:+393474798885">+39 347 479 88 85<\/a> ERREICHBAR.<br><br>AB DIENSTAG, DEN 27.01.2026, FINDET DIE SPRECHSTUNDE VON DR. DI VENDRA WIEDER ZU DEN GEWOHNTEN OEFFNUNGSZEITEN (17-20 UHR) STATT.<\/p><p><strong><br><\/strong><\/p><p><strong>SPRECHSTUNDEN DR. SPIES<\/strong><br>MONTAG: VOELS: 09-11 UHR<br> BLUMAU: 18-19 UHR<br><br> DIENSTAG: VOELS: 09-11 UHR<br><br> <br><strong>AERZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST WOCHENENDE 24.\/25.01.26<\/strong><br>DR. NOCK (Tel: <a href="tel:+393760887854">+39 376 088 7854<\/a> )<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225782079-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>