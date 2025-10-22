<div align="right"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><p>Ab Samstag, den 25.10.2025 ist in Blumau der neue Mini-Recyclinghof \/ Wertstoffhof geöffnet<\/p><p>Er befindet sich an der Staatsstraße nördlich des Supermarktes M-Preis.<\/p><p>Am Donnerstag 23.10.2025 ist die bisherige Sammelstelle zum letzten Mal in Betrieb.<\/p><p><br><\/p><p><strong>NEUE ÖFFNUNGSZEITEN<\/strong> <\/p><p>Samstags von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr<\/p><p><br><\/p><p>Welcher Müll kann abgegeben werden?<\/p><p>- Karton \/ Papier<\/p><p>- Glas<\/p><p>- Metall (Dosen)<\/p><p>- Plastik<\/p><p><strong>- NEU: Grünschnitt<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 100%;"><br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225770172-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>