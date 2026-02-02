<p>Die Hose ist zu klein geworden, die Schuhe passen nicht mehr oder die alte Decke wird nicht mehr gebraucht? <strong>Gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Textilien<\/strong> können weiterhin am Recyclinghof in St. Anton zur Weiterverwertung abgegeben werden.<\/p><p><br>Neu ist dabei, dass die Abgabe ausschließlich in <strong>dafür vorgesehenen Säcken<\/strong> erfolgen darf. Diese Säcke sind direkt in der Gemeinde erhältlich und kosten <strong>5,00 € pro Stück<\/strong>. Die Spesen zzgl. 22% MwSt. kommen auf die nächste Müllrechnung. Lose oder anders verpackte Textilien können leider nicht angenommen werden. Diese Maßnahme hilft, die Sammlung besser zu organisieren und eine hochwertige Weiterverwertung zu ermöglichen.<\/p><p><br>In den vergangenen Jahren ist der Textilkonsum in Europa stark gestiegen. Viele Kleidungsstücke werden heute günstig produziert und nach kurzer Zeit entsorgt – ein Phänomen, das als „<strong>Fast Fashion<\/strong>“ bekannt ist. Diese Wegwerfmode belastet sowohl die Umwelt als auch die Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern erheblich. Wer bewusst dagegenhalten möchte, setzt auf weniger, dafür qualitativ hochwertige Kleidung. Wenn diese nach einigen Jahren nicht mehr passt oder gefällt, ist die Gebrauchtkleidersammlung eine sinnvolle und nachhaltige Lösung.<\/p><p><br><strong>Gut zu wissen:<\/strong> Die Sammlung, Sortierung und Weiterverwertung von Textilien ist sehr aufwendig und mit hohen Kosten verbunden. Daher bitten wir alle Bürgerinnen und Bürger, <strong>nur saubere und gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Textilien<\/strong> abzugeben. Beschädigte oder stark verschmutzte Waren, die nicht mehr weitergegeben werden können, müssen über den Restmüll entsorgt werden.<\/p><p><br>Auch qualitativ minderwertige Kleidung, die überwiegend aus Kunststoffen besteht, gehört <strong>nicht<\/strong> in die Altkleidersammlung, da sie kaum wiederverwertbar ist. Diese Textilien sind ebenfalls dem Restmüll zuzuführen.<\/p><p><br>Mit Ihrer Unterstützung leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung in unserer Gemeinde.<\/p><p><br>Vielen Dank für Ihr verantwortungsbewusstes Mitwirken!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225783628-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>