<p>Die Jahreskarte für den Völser Weiher wird ab 2026 neu geregelt.<br><br><strong>Voraussetzungen:<br>Jede in der Gemeinde Völs ansässige Familie hat Anrecht auf 1 Abonnement pro Familie zum Preis von 50,00€ pro Jahr<\/strong>. Es gilt der aktuelle Familienbogen.<br><br><strong>Funktion:<\/strong><br>Das Abonnement ist jeweils vom 01.Juni bis zum 31. Mai gültig.<br><br>Das neue Schrankensystem erkennt das Kennzeichen des Fahrzeuges und öffnet die Schranken.<br>Zusätzlich wird ein Ticket ausgestellt, welches bei Problemen mit der Erkennung des Kennzeichens benutzt werden kann.<br><strong><br>Verfahren:<\/strong><br>Das Abo kann jederzeit abgeschlossen werden, ist allerdings nur jeweils bis 31. Mai gültig.<br><br>Um das Abonnement zu erhalten, ist eine Banküberweisung an die Gemeinde Völs über 50,00€ notwendig. (Kontoinhaber: COMUNE DI FIE' ALLO SCILIAR - GEMEINDE VOELS AM SCHLERN - IBAN: IT06 G060 4511 6190 0000 0000 720)<br><strong>Als Grund ist folgendes anzugeben:<br>Parkabo Völserweiher – (Steuernummer eines Familienmitgliedes) – (Kennzeichen des Fahrzeuges)<\/strong><br>(Beispiel: „Parkabo Völserweiher – CBADFG71D01A952C – CF753GD“<br><br>Nach erfolgter Kontrolle der Voraussetzungen wird das Abo<strong> zum 01.06. bzw. nächstmöglichem Datum aktiviert<\/strong>. Ab demselben Datum kann auch das oben genannte Ticket <strong>im Gemeindeamt abgehol<\/strong><strong>t <\/strong>werden.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225796615-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>