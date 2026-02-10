<p>Die Beratung und die Leistungen im Bereich Sachwalterschaft werden auch weiterhin dezentral in den verschiedenen Bezirken Südtirols angeboten. Im Zeitraum 01.01.2026 – 31.12.2026 wird dieser Dienst vom Verein für die Sachwalterschaft erbracht. Der zwischen dem Südtiroler Gemeindenverband und dem Verein für die Sachwalterschaft abgeschlossene Vertrag sieht für Bürger eine kostenfreie Erstberatung seitens des genannten Vereins an den Sprengelsitzen in Schlanders, Neumarkt, St. Ulrich, Brixen und Bruneck vor. <\/p><p>Auf Wunsch (kostenpflichtige Leistung) unterstützt der Verein die interessierten Bürger außerdem im Zuge der einzelnen Verfahrensschritte bis hin zur Ernennung des Sachwalters. <\/p><p>Die Terminvereinbarung erfolgt über den Verein für die Sachwalterschaft, Siegesplatz 48, Bozen, Tel. 0471 1882232 - <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@sostegno.bz.it">info@sostegno.bz.it<\/a>. <\/p><p><br><\/p><p>Weitere Informationen zu den angebotenen Diensten können dem Informationsblatt entnommen werden, welches im Sozialsprengel aufliegt, siehe unten:<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225784936-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>