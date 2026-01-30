<p>In der Zeit <strong>vom 12.01.2026 bis 23.02.2026<\/strong> führt das <strong>ISTAT<\/strong> die <strong>Statistische Mehrzweckerhebung der Haushalte – Aspekte des täglichen Lebens 2026<\/strong> in digitaler Form durch. <\/p><p>Es handelt sich um eine <strong>stichprobenartige Erhebung<\/strong>, bei der ausschließlich <strong>zufällig ausgewählte Haushalte<\/strong> teilnehmen. <\/p><p>Diese erhalten <strong>direkt vom ISTAT ein Informationsschreiben<\/strong> und werden aufgefordert, den <strong>Fragebogen selbstständig auszufüllen<\/strong>. Die Teilnahme ist <strong>gesetzlich verpflichtend<\/strong>; bei Nichtteilnahme oder unvollständiger An-gabe sind Sanktionen vorgesehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225783324-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>