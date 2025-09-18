<p>Für die kommenden Wahlen suchen wir engagierte Wahlamtspräsidenten, die Freude daran haben in der Gemeinde mitzuhelfen. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden und eintragen lassen.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/zustaendigkeit.aspx?detailonr=225716098-561&sprache=1">Präsident eines Wahlsprengels – Antrag auf Eintragung in das Verzeichnis<\/a><\/p><p><br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225736357-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>