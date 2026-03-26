<p><strong>Dr. Nock<\/strong> wird von Montag, den <strong>30. März, bis Freitag, den 03. April, abwesend<\/strong> sein. Die Vertretung übernimmt <strong>Dr. Morandell<\/strong> ( <a href="tel:+393387627508">+39 338 7627508<\/a> ).<\/p><p><br><\/p><p>Der <strong>Turnusdienst<\/strong> der Ärzte der Allgemeinmedizin ändert sich an den folgenden beiden <strong>Wochenenden<\/strong> wie folgt:<br><br>- WOCHENENDE <strong>28.03. UND 29.03.2026<\/strong> DIENSTHABENDER ARZT: <strong>DR. SPIES<\/strong><br><br>- WOCHENENDE <strong>11.04. UND 12.04.2026<\/strong> DIENSTHABENDER ARZT: <strong>DR. DI VENDRA<br><\/strong><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225791559-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>