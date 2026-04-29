<p>Verlängerung der durchgehenden Sperrung der Prösler Straße von der Kreuzung mit der LS24 Völser Straße (Kaif) bis Prösels (Kreuzung Straße nach Ums) vom 01.05.2026 07.00 Uhr bis 08.08.2026 18.00 Uhr aufgrund von Bauarbeiten im Rahmen des Projekts "Verbesserung der Zufahrt Prösels und Ums (LS24) - Phase 04 Ausschreibungen - 1. und 2. Baulos".<br><br><strong>Die Umleitung erfolgt über LS 24 und LS 65 - Gasthof Faust<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225764329-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>