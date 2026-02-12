<p>DR. DI VENDRA IST <strong>VOM 16.02.26 – 23.02.26 IN URLAUB<\/strong>. AB DIENSTAG DEM 24.02.26 IST DIE NORMALE SPRECHSTUNDE (17.00-20.00) VON DR. DI VENDRA GEPLANT.<\/p><p style="text-align: center;"><br><\/p><p style="text-align: center;">VERTRETENDER ARZT <strong>DR. SPIES (TEL.: <\/strong><a href="tel:+393474798885"><strong>+39 347 4798885<\/strong><\/a><strong> )<\/strong><\/p><p style="text-align: center;"><br><\/p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="646"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 23.9567%;"><p><strong> <\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 15.456%;"><p><strong>Mo,Lu<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 19.3199%;"><p><strong>Di, Mar<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 16.5379%;"><p><strong>Mi,Mer<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 14.0649%;"><p><strong>Do, Gio<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 10.6646%;"><p><strong>Fr,Ve<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 23.9567%;"><p><strong>Völs<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 15.456%;"><p><strong>9-11<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 19.3199%;"><p><strong>9-11<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 16.5379%;"><p><strong> <\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 14.0649%;"><p><strong>9-11<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 10.6646%;"><p><strong>16-17<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 23.9567%;"><p><strong>Tiers<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 15.456%;"><p><strong> <\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 19.3199%;"><p><strong>17.30-19<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 16.5379%;"><p><strong>17.30-19<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 14.0649%;"><p><strong>16-17<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 10.6646%;"><p><strong> <\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 23.9567%;"><p><strong>Blumau<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 15.456%;"><p><strong>18-19<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 19.3199%;"><p><strong>15-16<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 16.5379%;"><p><strong> <\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 14.0649%;"><p><strong>18-20<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 10.6646%;"><p><strong>11-12<\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 23.9567%;"><p><strong>Atzwang.<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 15.456%;"><p><strong> <\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 19.3199%;"><p><strong>13.45-14.45<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 16.5379%;"><p><strong> <\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 14.0649%;"><p><strong> <\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 10.6646%;"><p><strong> <\/strong><\/p><\/td><\/tr><tr><td valign="top" style="width: 23.9567%;"><p><strong>K<\/strong><strong>ARDAUN <\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 15.456%;"><p><strong> <\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 19.3199%;"><p><strong> <\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 16.5379%;"><p><strong>15-16<\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 14.0649%;"><p><strong> <\/strong><\/p><\/td><td valign="top" style="width: 10.6646%;"><p><strong> <\/strong><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p style="text-align: center;"><br><\/p><p style="text-align: center;"><strong>AERZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST WOCHENENDE:<\/strong><br>WOCHENENDE 14.02\/15.02.2026:<br>DR. NOCK (TEL.: <a href="tel:+393760887854">+39 376 088 7854<\/a> )<br>WOCHENENDE 22.02\/23.02.2026:<br>DR. SPIES (TEL.: +39 347 479 8885 )<\/p><p style="text-align: center;"><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225742214-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>