<p>Erstellung einer Rangordnung für Personen, welche die Voraussetzungen für die Zuweisung des geförderten Baulandes und einer Rangordnung für Personen, welche die Voraussetzungen für die Besetzung einer Wohnung für Ansässige gem. Art. 39 des L.G. Nr. 9\/2018 besitzen;<\/p><p><strong>Wohnen mit Preisbindung Mischgebiet „Gummer V“ - Gemeinde Karneid<\/strong><\/p><p>Mit Beschluss des Gemeindeausschuss Nr. 664 vom 20.10.2026 hat die Gemeindeverwaltung Karneid den nächsten Einreichtermin für die Vorlage der Gesuche für die Wohnungen mit Preisbindung im Mischgebiet „Gummer V“ festgelegt, <strong>für welche auch Personen mit Wohnsitz in den Gemeinden Tiers, Völs am Schlern und Welschnofen ansuchen können<\/strong>;<\/p><p>Vorrang haben Personen mit den Voraussetzungen für die Zuweisung für den geförderten Wohnbau;<\/p><p>Folgende Vorgaben sind für den Interessenten ZA Bau GmbH, welcher die Wohnungen mit Preisbindung errichten, wird verbindlich:<\/p><ul><li>Mehrfamilienhaus mit einem maximalen Volumen von 3.855 m³ gem. Art. 40 des L.G. vom 10.07.2018, Nr. 9 für Verwirklichung von 10 Wohnungen mit Preisbindung;<\/li><li>Fristen für die Umsetzung des Bauvorhabens durch den Interessenten ZA Bau GmbH;<\/li><li>Baubeginn: Innerhalb 1 Jahres nach definitiver Zuweisung und Ausstellung der Baugenehmigung;<\/li><li>Bauende: Innerhalb 3 Jahren nach Baubeginn und Meldung der Bezugsfertigkeit, mit definitiver Besetzung der Wohnung<\/li><li>Bindungen, welche von den Käufern der Wohnungen mit Preisbindung eingegangen werden:<\/li><li>Verpflichtung der Besetzung der Wohnung im Sinne des Art. 39 des L.G. vom 10.07.2018, Nr. 9;<\/li><li>Verpflichtung gem. Art. 40 des L.G. vom 10.07.2018, Nr. 9;<\/li><li>für die Ansuchen muss die EEVE der letzten 2 Bezugsjahre bereitgestellt werden;<\/li><\/ul><p><strong>Die entsprechenden Anträge müssen innerhalb 27. November 2026 in der Gemeinde Karneid eingereicht werden.<\/strong><\/p><p>Benötigte Dokumente:<\/p><ul><li>Gesuch<\/li><li>1 Stempelmarke zu 16,00 €<\/li><li>Fotokopie des Personalausweises der Antragsteller<\/li><\/ul><p><strong>Das Gemeindebauamt KARNEID<\/strong> steht Ihnen für die Abholung der Gesuchformulare sowie für die Erteilung eventueller weiterer Informationen zur Verfügung.<\/p><p><strong>Telefon: <\/strong><a href="tel:+390471361340" title=" anrufen">+39 0471 361340<\/a><\/p><p>Download der Gesuchesformulare: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.gemeinde.karneid.bz.it\/system\/web\/amtstafel_sgv.aspx?docId=19291&menuonr=220878234&sprache=1">https:\/\/www.gemeinde.karneid.bz.it\/system\/web\/amtstafel_sgv.aspx?docId=19291&menuonr=220878234&sprache=1<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225830734-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>