<p>Am <strong>Montag, den 13. Oktober<\/strong> findet ein <strong>Zivilschutz-Probealarm<\/strong> statt.<br><br>Kurz nach 10 Uhr wird landesweit eine Minute lang das einheitliche Zivilschutzsignal mit einem auf- und abschwellenden Heulton der Zivilschutzsirenen zu hören sein.<br><br>Weitere Informationen finden Sie <a href="https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung">hier<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225767160-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>