<p>Die <strong>Pröslerstraße<\/strong> ist bereits wegen Bauarbeiten gesperrt.<br>Nun kommt eine <strong>weitere Sperre im Bereich Presulis<\/strong> hinzu.<\/p><p><strong>Zeitraum<\/strong>: Montag, <strong>03.11.2025 bis Freitag, 21.11.2025<\/strong> (voraussichtlich 3 Wochen)<\/p><p><strong>Grund:<\/strong> Verlegung von Rohrleitungen und Errichtung einer Stützmauer.<\/p><p><strong>Busverkehr:<\/strong><br>• Die <strong>Linie 176<\/strong> wird während dieser Zeit <strong>über den Gasthof Faust<\/strong> umgeleitet. Für die Linie 176 gibt es einen <a href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225770774-561&sprache=1"><strong>neuen Fahrplan<\/strong><\/a> für den Zeitraum der Sperrung. Die SchülerInnen von St. Konstantin müssen in dieser Zeit die Linie 170 nehmen, da es sich leider zeitlich nicht ausgeht. Die Gemeinde organisiert einen Schülerlotsen für die Überquerung der Straße beim Perwanger (in der Früh) und beim Gschlieder (zu Mittag).<br>• Für <strong>Schülerinnen und Schüler wird ein Sonderdienst organisiert<\/strong> (weitere Informationen folgen).<br>• <strong>Wichtig:<\/strong> Bewohnerinnen und Bewohner von <strong>Prösels und Ums<\/strong> werden gebeten, diese Änderung zu beachten – die Linie 176 fährt drei Wochen lang <strong>nicht direkt durch<\/strong>.<\/p><p>Die Gemeinde bittet um Verständnis für die Einschränkungen – die Arbeiten sind Teil der umfassenden Modernisierung der Pröslerstraße.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.voels.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219512395&detailonr=225770752-561">zum Artikel der Gemeinde<\/a>