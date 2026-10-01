<p>Abänderung des Wiedergewinnungsplans für die Wohnbauzone A2 - Änderung der Zweckbestimmung im Erdgeschoss der Mindesteingriffseinheit 3 und Anpassung der Durchführungsbestimmungen<br>1. Maßnahme (Art. 60 L.G. 9\/2018)<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1565214&t=1790867837" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" target="_self">Genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 106 vom 08.09.2026<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225826946-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>