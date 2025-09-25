<p>Ab 28.09. bis ca. Ende Oktober erfolgen im Ortszentrum durch Baufirma Vaja die Arbeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit: Errichtung des fehlenden Gehsteigs zwischen Pfarrkirche und Grödner Bach sowie 2 erhöhte Fahrbahnbereiche bei der Landesstrasse. Ein Teil des Parkplatzes auf dem dem O.v.Wolkenstein-Platz wird für die Baustelleneinrichtung benötigt. Wir bitte um Verständnis.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225765740-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>