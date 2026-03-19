<p>Geschätzte Bürgerinnen und Bürger von Waidbruck,<br><br>am <strong>23.03.2026<\/strong> beginnen die Bauarbeiten für die Tiefgarage mit Oberflächengestaltung im Ortszentrum von Waidbruck. Die Arbeiten werden voraussichtlich <strong>Ende 2026<\/strong> abgeschlossen sein.<br><br>Zeitgleich wird aus Synergiegründen der Schmutzwasserkanal in der Burgfriedenstraße in diesem Bereich erneuert, im Zuge des Projekts Hauptsammler Tagusens – Waidbruck.<br><br>Während der Bauarbeiten wird es im betroffenen Abschnitt zeitweise zu einem <strong>abwechselnden Einbahnverkehr<\/strong> kommen.<br><br>Wir bitten um Ihr Verständnis.<br><br>Mit freundlichen Grüßen<br>Gemeindeverwaltung Waidbruck<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225790509-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>