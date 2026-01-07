<p><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1525943&t=1767781066" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" target="_self">Auszüge der Beschlüsse<\/a> des Gemeindeausschusses und des Gemeinderates im Zeitraum 21. Oktober - 18. November 2025<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1525963&t=1767783604" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" target="_self">Auszüge der Beschlüsse<\/a> des Gemeindeausschusses und des Gemeinderates im Zeitraum 18. November - 22. Dezember 2025<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225780017-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>