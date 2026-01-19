<p>Im Rahmen des Gemeindeentwicklungsprogramms richtet die Gemeinde eine Arbeitsgruppe ein – und <strong>DU<\/strong> bist herzlich eingeladen!<\/p><p><br>Bei einem Treffen im März beschäftigen wir uns gemeinsam mit den zentralen Zukunftsthemen unserer Gemeinde: <strong>Mobilität, Siedlungsentwicklung, Landschaft, Landwirtschaft und Gewerbe.<\/strong><\/p><p><br>Gesucht sind engagierte Einwohner und Einwohnerinnen, die aktiv mitgestalten möchten – unabhängig von Alter, Hintergrund oder Beruf. Besonders willkommen sind junge Menschen mit frischen Perspektiven. Bei dem Treffen wollen wir unterschiedliche Sichtweisen zusammenbringen und überzeugende Ideen für die Zukunft entwickeln.<\/p><p><br>Deine Meinung zählt – melde Dich jetzt an.<br><strong>Gemeinsam gestalten wir unsere Zukunft.<\/strong><br><br><br>Anmeldung <strong>innerhalb 20.02.2026<\/strong> unter <a href="mailto:info@waidbruck.it" title="">info@waidbruck.it<\/a><br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225781710-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>