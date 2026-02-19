<p class="align_justify">Die nächste Gemeinderatssitzung findet am <strong>Mittwoch, 25. Februar 2026 um 20:00 Uhr im Mehrzwecksaal des Hauses der Dorfgemeinschaft von Waidbruck<\/strong> statt. <\/p><p class="align_justify"><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1532213&t=1771496507" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" target="_self">Tagesordnungspunkte<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225786322-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>