<p>Geschätzte Bürgerinnen und Bürger,<\/p><p><br>in den letzten Monaten ist es vor allem an den Wochenenden häufiger vorgekommen, dass Unbekannte den "Fuhrpark" im Außenbereich des Kindergartens betreten und die sich dort befindlichen Spielgeräte und Fahrräder benutzt haben. Anschließend wurde der Bereich teilweise in Unordnung gebracht und manche Spielsachen wurden leider auch beschädigt hinterlassen. Die Gemeinde weist darauf hin, dass <strong>das<\/strong><strong> Betreten des Kindergartenareals<\/strong> <strong>und das Benutzen der dortigen Spielmaterialien für alle Unbefugten verboten ist<\/strong>. Für zweckdienliche Hinweise können sich alle aufmerksamen Bürgerinnen und Bürger an die Gemeindeverwaltung oder an die örtlichen Ordnungskräfte wenden.<br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225787832-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>