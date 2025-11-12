<p>Die Gemeinde Waidbruck gibt bekannt, dass ab sofort und solange sich kein Hausarzt-Dienst für die Nutzung der Räumlichkeiten des ehemaligen Arztambulatoriums findet, diese in Konzession zur Nutzung für sozio-sanitäre Dienstleistungen vergeben werden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1519862&t=1762949385" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Kundmachung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225773365-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>