<p>Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde heute begonnen hat die Begünstigten über die Berechtigung für den Erhalt der sog. "Carta dedicata a te" (= Für Sie bestimmte Karte) zu informieren, und dass außerdem ab heute, für einen Zeitraum von wenigstens 30 Tagen und jedenfalls bis zur Frist für die erste Zahlung (16.12.2025), gemäß Art. 7 Abs. 4 des Ministerialdekretes vom 04. Juni 2024, die Liste der Begünstigten der Karte veröffentlicht und einsehbar ist, wo man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer nachsehen kann, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1517205&t=1761233253" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" target="_self">Auflistung der Begünstigten<\/a> der "Carta dedicata a te"<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225770382-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>