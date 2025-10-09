<p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass Personen für das Projekt für die Eingliederung von Senioren in gemeinnützige Tätigkeiten gesucht werden. <\/p><p>Interessierte Bewerber\/innen können <strong>innerhalb Dienstag, 14.10.2025 - 12:00 Uhr<\/strong> ein schriftliches Ansuchen im Personalamt abgeben.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1515481&t=1760002852" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Kundmachung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1515483&t=1760002903" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ansuchen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225768426-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>