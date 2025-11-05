<p>Gemäß Landesgesetz Nr. 12 vom 06. Oktober 2022 "Förderung und Unterstützung des aktiven Alterns in Südtirol" ist jede Gemeinde verpflichtet, einen eigenen Seniorenbeirat einzurichten, um die Interessen und Bedürfnisse der Senioren und Seniorinnen zu unterstützen und ihre Vertretung und aktive Beteiligung am politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben zu stärken. Interessierte, die bereit wären, in einem solchen Beirat mitzuarbeiten, können sich bei der Gemeindeverwaltung Waidbruck (Tel. <a href="tel:+390471654129">+39 0471 654129<\/a> oder <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@waidbruck.it">info@waidbruck.it<\/a>) oder bei der zuständigen Referentin Monika Nössing (Tel. <a href="tel:+393401996182">+39 340 199 61 82<\/a> oder <a data-fr-linked="true" href="mailto:monika.noessing@waidbruck.it">monika.noessing@waidbruck.it<\/a>) melden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225772367-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>