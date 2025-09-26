<p style="text-align: justify;"><span size="2">Die Gemeinde Waidbruck erstellt eine Rangordnung nach Titeln und Prüfungen für die Besetzung einer Stelle auf bestimmte Zeit als <strong>spezialisierte\/r Arbeiter\/in, 4. Funktionsebene, Berufsbild Nr. 15, Teilzeit<\/strong>.<\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2"><br>Alle Informationen zur Ausschreibung, sowie das Teilnahmegesuch zum Herunterladen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde unter „Aktuelles“. Abgabetermin für Gesuche: <strong>Montag, 20.10.2025<\/strong><\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2"><br>Weiters können Auskünfte im Gemeindeamt (Tel. + 39 0471 654129) oder direkt beim Gemeindeausschuss eingeholt werden.<\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225766457-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>