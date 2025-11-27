<p style="text-align: justify;"><span size="2">Die Gemeinde Waidbruck erstellt eine Rangordnung nach Titeln und Prüfungen für die Besetzung einer Stelle auf bestimmte Zeit als <strong>spezialisierte\/r Arbeiter\/in, 4. Funktionsebene, Berufsbild Nr. 15, Teilzeit<\/strong>.<\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2"><br>Abgabetermin für Gesuche: <strong>Freitag, 30.01.2026<\/strong><\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2"><br>Weiters können Auskünfte im Gemeindeamt (Tel. + 39 0471 654129) oder direkt beim Gemeindeausschuss eingeholt werden.<\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2"><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1522248&t=1764253067" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Kundmachung<\/a><\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2"><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1522249&t=1764253133" class="fr-file fal fa-file-alt">Gesuch<\/a><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225775885-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>