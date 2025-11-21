<p>Ab <strong>1. Jänner 2026<\/strong> ist die Abgabe von Altkleidern <strong>zu<\/strong><strong> festgelegten Terminen<\/strong> im Wertstoffhof möglich.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1521392&t=1763716513" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Weitere Informationen dazu findest du hier<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225775030-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>