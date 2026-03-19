<p>Am Sonntag, 22. März und Montag, 23. März, findet das Referendum über das Verfassungsreformgesetz statt.<\/p><p><br>Bitte überprüfen Sie rechtzeitig, ob auf Ihrem Wahlausweis noch Platz für die Anbringung des Stempels ist. Sollte der Platz aufgebraucht sein, bekommen Sie im Wahlamt der Gemeinde Waidbruck einen neuen Wahlausweis.<\/p><p><br>Zudem können auch die Wahlausweise abgeholt werden, für jene Personen die neu zugewandert sind.<\/p><p><br>Bei Verlust oder Diebstahl des Wahlausweises können Sie im Wahlamt ein Duplikat beantragen.<br><br>Zu diesen Zwecken ist das Wahlamt zu folgenden Zeiten geöffnet:<\/p><p><br>- <strong>Freitag, 20.03.2026 von 08:00 Uhr – 18:00 Uhr<br>- Samstag, 21.03.2026 von 09:00 Uhr – 18:00 Uhr<br>- Sonntag, 22.03.2026 von 07:00 Uhr – 23:00 Uhr<br>- Montag, 23.03.2026 von 07:00 Uhr – 15:00 Uhr<\/strong><br><br><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225790506-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>