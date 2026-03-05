<p>Nachfolgend findest du die Präsentationen des Gemeindeentwicklungsprogramms, welche am 03.03.2026 vorgestellt wurden.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1534047&t=1772706920" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Analyse<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1534048&t=1772706982" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Partizipation<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225788134-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>