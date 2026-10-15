<p><strong>Wanderausstellung “What were you wearing?” in der Gemeinde Waidbruck<\/strong>: „Was hattest du an?“ ist die Frage, die Vergewaltigungsopfern in jedem Kontext immer wieder gestellt wird. Die Ausstellung, die seit November 2025 von Gemeinde zu Gemeinde der Bezirksgemeinschaft Eisacktal wandert, hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Vorurteil abzubauen und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. In Waidbruck kann sie <strong>vom 15. Oktober bis 05. November 2026<\/strong> zu den Öffnungszeiten der Gemeindeämter im Rathaus von allen Interessierten besichtigt werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225829790-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>