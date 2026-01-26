<p><strong>Falsche Anrufe im Namen der Carabinieri<\/strong><\/p><p>In den letzten Wochen wurden in der Nähe mehrere Fälle von <strong>Telefonbetrug <\/strong>gemeldet.<\/p><p>Dabei geben sich Betrüger als <strong>Carabinieri oder andere Ordnungskräfte<\/strong> aus, um Geld oder persönliche Daten zu erlangen.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1528538&t=1769415601" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF" target="_self">Hier findest du hilfreiche Tipps<\/a>, wie du dich vor Telefonbetrug schützen kannst.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225782628-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>