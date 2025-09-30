<p>Die Gemeinde Waidbruck erstellt eine <strong>Rangordnung von Bewerbern für die Zuweisung von Flächen für den geförderten Wohnbau<\/strong> des "Bauloses 2" in der "Wohnbauzone C1 - Erweiterungszone".<\/p><p><strong>Abgabezeitraum der Gesuche: 01.10.2025 - 17.11.2025<\/strong><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1513651&t=1759224494" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Verordnung_über_die_Zuweisung_der_Flächen_für_den_geförderten_Wohnbau<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1513652&t=1759224575" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Gemeindeausschussbeschluss Nr. 169 vom 23.09.2025<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1513653&t=1759224940" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ansuchen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225766750-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>