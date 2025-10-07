<p><strong>Kurz nach 10 Uhr wird landesweit eine Minute lang das einheitliche Zivilschutzsignal mit einem auf- und abschwellenden Heulton der Zivilschutzsirenen zu hören sein und damit verbunden eine Benachrichtigung in Radio und Fernsehen über das Bevölkerungs-Alarmierungssystem BAS<\/strong>.<\/p><p>Weitere Informationen zur Alarmierung der Bevölkerung sowie für das Video, finden Sie auf der Internetseite der Agentur für Bevölkerungsschutz <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung">https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung" title="externer Link"><img src="https:\/\/newspool.gem2go.page\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=915906&mode=T&width=739&height=1046&t=1759764290" class="fr-fil fr-dib width" alt="Zivilschutz-Probealarm" title=""><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.waidbruck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220001899&detailonr=225768143-2114">zum Artikel der Gemeinde<\/a>