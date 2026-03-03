<p>Die Gemeinde Wengen möchte ihre zukünftige Entwicklung nachhaltig gestalten. Dabei will sie die Lebensqualität der Bewohner*innen sichern und verbessern. Im Rahmen des <strong>Gemeindeentwicklungsprogramms <\/strong>wird die aktuelle Situation analysiert. Gemeinsam mit der Bevölkerung werden die Weichen für die mittel- und langfristige Ausrichtung der Gemeinde gestellt. <\/p><p>Dieser Fragebogen bietet eine erste Gelegenheit, aktiv an der<strong> Zukunft Ihrer Gemeinde mitzuwirken<\/strong>. Er ist Teil eines umfangreichen Bürgerbeteiligungsprozesses. In den nächsten eineinhalb Jahren ﬁnden dazu verschiedene Veranstaltungen statt. <\/p><p>Im Fragebogen geht es unter anderem darum, Ihre Erwartungen an die zukünftige Entwicklung in Wengen zu erfassen. Ebenso soll herausgefunden werden, wo Sie die größten Herausforderungen sehen. Er richtet sich an alle Bürger*innen ab 16 Jahren. Kinder und Jugendliche werden in einer separaten Befragung gezielt zu ihren Anliegen gehört. <\/p><p>Der Fragebogen dauert etwa 10–15 Minuten. Die Teilnahme ist freiwillig. Alle Informationen werden <strong>anonym erfasst<\/strong> und ausgewertet. Sie können an der Umfrage bis <strong>Ende Mai <\/strong>teilnehmen.<\/p><p>In den Gemeindeämtern stehen Ihnen die Formulare auch ausgedruckt zur Verfügung. Sie können sie ausfüllen und in die dafür vorgesehene <strong>Infobox <\/strong>einwerfen. Gerne können Sie dort auch weitere <strong>Ideen oder Anregungen auf Papier abgeben<\/strong>.<\/p><p>Danke für Ihren Einsatz!<\/p><p>Link zum Online-Fragebogen: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/de.surveymonkey.com\/r\/LGPBJRD?lang=de"><\/a><a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fde.surveymonkey.com%2Fr%2FLGPBJRD&e=19869936&h=408d5682&f=y&p=y" title="de.surveymonkey.com">https:\/\/de.surveymonkey.com\/r\/LGPBJRD<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.wengen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218867301&detailonr=225787692-613">zum Artikel der Gemeinde<\/a>