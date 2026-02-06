<p>Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde,<\/p><p>vor kurzem haben wir mit den Vorbereitungsarbeiten für das Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft begonnen. Im engen Austausch mit dem Planungsteam von kyklos aus Bozen durchleuchtet eine Projektgruppe der Gemeinde die Raumordnung, die Landschaftsplanung, die Mobilität und den Tourismus und nach einer Analysephase, die rund ein halbes Jahr dauern wird, werden wir die Planung für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre festlegen. <\/p><p>Zum Auftakt der Analysearbeiten laden wir alle BürgerInnen und Bürger herzlich zu einer Bürgerversammlung ein, die am<\/p><p class="align_center"><strong>Montag, den 2. März 2026 um 20:00 Uhr <\/strong><\/p><p class="align_center"><strong>im Vereinssaal „Domëne Moling“<\/strong><\/p><p>stattfinden wird. <\/p><p>Dabei werden wir Euch zusammen mit den FachplanerInnen Ziel und Zweck des Gemeindeentwicklungsprogrammes vorstellen, das Arbeitsprogramm und die Bürgerbeteiligung besprechen und gerne auf Eure Fragen eingehen und Eure Anregungen in die Planungsarbeiten einbringen. <\/p><p>Bei der Bürgerversammlung besteht auch die Möglichkeit für Interessierte, sich für die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe zu melden, die die Arbeiten begleiten wird. <\/p><p>Wir starten nun eine wichtige Phase für die Zukunft unserer Gemeinde, bitten um Unterstützung und Mitarbeit und zählen auf zahlreiche Teilnahme an der Bürgerversammlung. <\/p><p>Mit herzlichen Grüßen<\/p><p>Die Gemeindeverwaltung<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.wengen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218867301&detailonr=225784469-613">zum Artikel der Gemeinde<\/a>