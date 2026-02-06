<p>Ab dem 7. Februar sind Einschreibungen für den Sommerkindergarten möglich. Der Sommerkindergarten wird heuer von der Sozialgenossenschaft Somnias organisiert.<\/p><p>Einschreibungen und Porgramm: <a href="https:\/\/somnias.it\/de\/kits\/programm-2026" title="https:\/\/somnias.it\/de\/kits\/programm-2026">https:\/\/somnias.it\/de\/kits\/programm-2026<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.wengen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218867301&detailonr=225784387-613">zum Artikel der Gemeinde<\/a>