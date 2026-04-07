<p>Gemäß Art. 32 des D.LH Nr. 27\/23 wird am 01.04.2026 die aktualisierte Rangordnung veröffentlicht. Die Gesuchsteller können ihre Position in der Rangordnung mittels der ihnen zugewiesenen Gesuchnummer finden. Der Namen des Gesuchstellers scheint nicht auf.<\/p><p>Die Gesuchnummer ist im Schreiben über die Mitteilung der Zuweisung der Punkte mitgeteilt worden. <\/p><p><br><\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/rangordnung">https:\/\/www.wobi.bz.it\/de\/rangordnung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.wengen.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218867301&detailonr=225693071-613">zum Artikel der Gemeinde<\/a>