<h2>Eine Geschichte, die aus der Gemeinschaft entstanden ist<\/h2><p>Am 16. September 2026 feierte das Haus Locia in St. Ulrich sein 40-jähriges Bestehen. Ein Tag der Begegnung und des gemeinsamen Feierns, an dem auf vier Jahrzehnte Geschichte zurückgeblickt und eine Einrichtung gewürdigt wurde, die für viele Menschen mit Behinderungen und ihren Familien zu einem wichtigen Bezugspunkt geworden ist.<\/p><p>Ein Blick zurück zeigt, wie eng die Entstehung der Einrichtung mit dem Engagement der Gemeinschaft verbunden ist. Vor 1986 befand sich in dem Gebäude das Restaurant „Locia“. Dank des Engagements und der Weitsicht von Ida Lardschneider entstand gemeinsam mit dem damaligen Direktor des zuständigen Landesamtes, Theodor Rifesser, die Idee, das Gebäude in eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen umzuwandeln.<\/p><p>Ida Lardschneider setzte sich mit großer Überzeugung für die Verwirklichung des Projekts ein und schaffte es, alle Gemeinden Grödens für eine große Spendenaktion zu gewinnen. Dank der zahlreichen Spenden aus dem Tal konnte die Hälfte des Gebäudewertes aufgebracht werden, während die andere Hälfte vom Land finanziert wurde.<\/p><p>Am 1. April 1986 öffnete das Haus Locia offiziell seine Türen.<\/p><p>Ohne die Entschlossenheit engagierter Menschen und die Großzügigkeit vieler würde es das Haus Locia heute nicht geben. Seine Entstehung steht für Solidarität und das Engagement der Gemeinschaft für die Zukunft von Menschen mit Behinderungen.<\/p><p>In den vergangenen vier Jahrzehnten ist das Haus Locia gemeinsam mit den Menschen, die hier leben und arbeiten, gewachsen. Zum Wohnhaus, zur Sozialpädagogischen Tagesstätte und zu den vier Werkstätten – Tischlerei, Näherei, Kombigruppe und Kreativgruppe – kam im Jahr 2000 auch das Café Suredl hinzu, ein öffentlich zugänglicher Ort und zugleich eine Ausbildungs- und Arbeitsstätte für Menschen mit Behinderungen.<\/p><p>40 Jahre Haus Locia – das ist vor allem die Geschichte vieler Menschen: Bewohnerinnen und Bewohner, Familien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verantwortliche und Direktoren, Freiwillige, Institutionen und all jenen, die das Haus unterstützt und zu seiner Entwicklung beigetragen haben.<\/p><p>Anlässlich des Jubiläums öffnete das Haus Locia am 16. September seine Türen für die Gemeinschaft. Nach Führungen durch das Haus, die Werkstätten und die verschiedenen Dienste folgte die offizielle Feier.<\/p><p>Anwesend waren Landesrätin Rosmarie Pamer, der Präsident der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern, Albin Kofler, der Vizepräsident Ewald Moroder sowie die Bürgermeister Tobia Moroder (St. Ulrich), Christoph Senoner (St. Christina), Tobias Nocker (Wolkenstein) und Bürgermeisterin Cristina Pallanch (Kastelruth). Außerdem nahmen der Direktor der Sozialdienste und Seniorenwohnheime, Thomas Dusini, zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen, Familienangehörige, ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Freunde und Unterstützer des Hauses teil.<\/p><p>Im Mittelpunkt des Festes standen die Menschen und ihre Geschichten. Die im Haus betreuten Menschen beteiligten sich aktiv mit Lesungen, Interviews, Musik und kleinen Darbietungen. Eine Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern führte außerdem einen Schuhplattler auf und sorgte damit für einen besonders unterhaltsamen Moment.<\/p><p>Symbol des Tages war das große Holzpuzzle in Form eines Hauses, das eigens für das Jubiläum angefertigt wurde. Jede Gruppe und jeder Dienst trugen mit einem eigenen Element dazu bei. Stück für Stück entstand ein einzigartiges Bild; so wie auch das Haus Locia durch den Beitrag vieler Menschen entstanden ist und sich bis heute weiterentwickelt.<\/p><p>Für die musikalische Unterhaltung sorgten Die Ladiner, die bei den Nutzerinnen und Nutzern der Einrichtung sehr beliebt sind. Ein weiterer besonderer Moment war die Segnung des neuen Kleinbusses für den Transport von Menschen mit Behinderungen, die von Don Vijo Pitschieder vorgenommen wurde.<\/p><p>Die Feier klang mit einem geselligen Beisammensein und einem reichhaltigen Buffet auf der Terrasse des Café Suredl aus, zu dem alle eingeladen waren. In ungezwungener Atmosphäre bot sich die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam auf dieses besondere Jubiläum anzustoßen.<\/p><p>Das Fest am 16. September war somit eine Gelegenheit, auf vier Jahrzehnte Geschichte zurückzublicken – auf eine Geschichte, die vom Beitrag vieler Menschen geprägt wurde und weitergeschrieben wird.<\/p><p class="align_right"><em>Lisa Bottene<br>Strukturleiterin Haus Locia<\/em><\/p><p><br><\/p><h2>Fotos:<\/h2><p><img src="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1568423&mode=T&width=800&height=600&t=1792408824" class="fr-fil fr-dib width40" alt="Gebäude Locia" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1568428&mode=T&width=800&height=600&t=1792409046" class="fr-fil fr-dib width40" alt="40 Jahre Locia - Rednerin" title=""><\/p><p><img src="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1568430&mode=T&width=800&height=600&t=1792409138" class="fr-fil fr-dib width40" alt="40 Jahre Locia - Die Ladiner" title=""><\/p><p><img src="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1568431&mode=T&width=800&height=600&t=1792409188" class="fr-fil fr-dib width40" alt="40 Jahre Locia - Publikum" title=""><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225830241-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>