<p>Altkleider dürfen ab sofort <strong>nur noch in den dafür vorgesehenen Säcken<\/strong> bei den Recyclinghöfen <strong>La Poza<\/strong> und <strong>Pontives<\/strong> abgegeben werden.<\/p><p>Die Säcke sind im <strong>Steueramt der Gemeinde<\/strong> erhältlich. Die Kosten von <strong>2,50 € pro Sack <\/strong>werden der jährliche Müllrechnung hinzugefügt und decken die Aufwendungen für <strong>Sammlung, Transport und Wiederverwendung<\/strong> der Textilien ab.<\/p><p>Bitte geben Sie <strong>ausschließlich saubere und gut erhaltene<\/strong> Kleidung, Schuhe und Textilien ab.<br>Nicht verwertbare oder stark verschmutzte Artikel sowie stark synthetische Stoffe sind über den <strong>Restmüll<\/strong> zu entsorgen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225784397-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>