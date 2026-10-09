<p>Die Gemeinde Wolkenstein arbeitet, zusammen mit der Landesverwaltung, an der Eröffnung des DigiPoint 2.0: Das Ziel? <\/p><p>Menschen, die weniger Erfahrung mit Computern und Smartphones haben, bei der Nutzung von Online-Diensten, SPID, der Plattform Sabes und vielem mehr zu unterstützen. Kurz gesagt: gemeinsam digitale Barrieren überwinden. <\/p><p>Werde Digital-Tutor!<\/p><p>Bist du mit dem Internet vertraut? Hilfst du gerne anderen?<\/p><p>Dann melde dich bei <a data-fr-linked="true" href="mailto:digipoint@provincia.bz.it">digipoint@provincia.bz.it<\/a> und werde Tutor für unseren DigiPoint.<\/p><p>Mehr Informationen:<\/p><p><a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fdigitalnow.provinz.bz.it%2Fde%2Fdigitaler-tutor&e=19869936&h=07864e98&f=y&p=y&m=4j0fb46jkhzK919" title="digitalnow.provinz.bz.it">https:\/\/digitalnow.provinz.bz.it\/de\/digitaler-tutor<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225828180-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>