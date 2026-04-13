<p>Die EU-Verordnung (EU) 2019\/1157 legt fest, dass Identitätskarten in Papierform ab dem 3. August 2026 ihre Gültigkeit verlieren, da sie nicht mehr den vorgeschriebenen Mindestsicherheitsanforderungen entsprechen.<\/p><p>Der Gültigkeitsverlust betrifft nicht nur Reisen ins Ausland, sondern auch die Verwendung der Identitätskarte innerhalb des italienischen Staatsgebietes. <\/p><p>Alle Bürger:innen, die noch im Besitz einer Identitätskarte in Papierform sind, werden daher gebeten, frühzeitig einen Termin für die Ausstellung der elektronischen Identitätskarte im Meldeamt der Gemeinde zu vereinbaren. <\/p><p>Weitere Informationen:<\/p><p>☎ <a href="tel:+390471772113">+39 0471 772113<\/a> <\/p><p>💌 <a href="mailto:info@selva.eu">info@selva.eu<\/a> <\/p><p>💻 <a href="http:\/\/www.selva.eu">www.selva.eu<\/a> <\/p><p>📍Str. Nives 14 I-39048 Wolkenstein in Gröden (BZ)<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225193573-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>