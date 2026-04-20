<p>Am 14. Mai und darauf aufbauend am 28. Mai 2026 finden - immer von 17-21Uhr im Ansitz Laechler- die ersten zwei offenen Workshops statt. Dabei stellt das Fachteam erste Einschätzungen zu den wichtigsten Themen vor. Gleichzeitig sind alle eingeladen, sich einzubringen. An verschiedenen Thementischen können Erfahrungen, Anliegen und Ideen geteilt werden. In einem ersten Schritt steht das Sammeln und Verstehen der unterschiedlichen Perspektiven im Vordergrund, erst danach wird gemeinsam an möglichen Lösungen gearbeitet.<\/p><p>Die Themen, die in den Gesprächen mit den Interessensvertretern gesammelt wurden, sowie die Rückmeldungen aus dem ersten Treffen bilden die Grundlage für die nächsten Schritte im Gebietsplan:<\/p><p>In den darauf folgenden Monaten werden weitere Erhebungen auf der Seiser Alm durchgeführt. Untersucht werden unter anderem die Bereiche Natur und Biodiversität, Fauna und Flora, Verkehr sowie Infrastruktur. Diese Ergebnisse werden gemeinsam mit den Beiträgen aus der Bevölkerung in den Plan eingearbeitet.<\/p><p>Im Herbst 2026 sind zwei weitere Termine vorgesehen (22.09. & 26.11.2026), bei denen sich Bürgerinnen und Bürger erneut einbringen können. Dort werden gemeinsam konkrete Lösungen ausgearbeitet und dann werden diese eingearbeitet und es wird ein erster Entwurf des Gebietsplans vorgestellt. Auf dieser Grundlage werden weitere Rückmeldungen gesammelt und berücksichtigt.<\/p><p>Der endgültige Plan wird im Jänner 2027 präsentiert werden.<\/p><p>Ziel ist es, einen Plan zu entwickeln, der im Alltag gut verständlich und anwendbar ist. Der bisherige Plan stammt aus seinen Grundlagen aus den siebziger Jahren und kann viele Entwicklungen von heute nicht mehr ausreichend berücksichtigen.<\/p><p>Der neue Gebietsplan soll daher zwei Dinge zusammenbringen: den Schutz des einzigartigen Lebensraums der Seiser Alm und ein gutes Leben und Arbeiten vor Ort. Damit das gelingt, ist die Erfahrung und das Wissen der Menschen vor Ort besonders wichtig. Alle sind eingeladen, diesen Weg mitzugestalten.<\/p><p>Die Abende sind offen für alle interessierten Bürger*innen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich:<\/p><p><a href="https:\/\/forms.gle\/9DxqeuE8hxDMwgkR8">https:\/\/forms.gle\/9DxqeuE8hxDMwgkR8<\/a> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225796516-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>