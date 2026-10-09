<p data-start="173" data-end="322">Die Gemeinde Wolkenstein informiert, dass die nächste <strong>Gemeinderatssitzung am13.10.<\/strong><strong data-start="267" data-end="281">2026<\/strong> um <strong>18:00 Uhr<\/strong> in <strong>Live-Streaming<\/strong> übertragen wird.<\/p><p data-start="324" data-end="509">Damit wird allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geboten, die Sitzung bequem von zu Hause aus mitzuverfolgen und sich über die aktuellen Themen des Gemeinderates zu informieren.<\/p><p data-start="511" data-end="603">Die Übertragung erfolgt über Microsoft Teams.<br data-start="556" data-end="559">Den Zugangslink zur Sitzung finden Sie hier:<\/p><p><span data-olk-copy-source="CalendarCompose">Microsoft Teams-Besprechung<\/span><\/p><p>Teilnehmen:<u><a href="https:\/\/teams.microsoft.com\/meet\/392830533337797?p=xFZ0wd3ks9aMreLzDd" target="_blank" title="Meeting join" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable"><u>https:\/\/teams.microsoft.com\/meet\/392830533337797?p=xFZ0wd3ks9aMreLzDd<\/u><\/a><\/u><\/p><p>Besprechungs-ID:<span data-olk-copy-source="CalendarCompose">392 830 533 337 797<\/span><\/p><p>Passcode:<span data-olk-copy-source="CalendarCompose">NH9X2qf9<\/span><\/p><p data-start="605" data-end="682"><br><\/p><p data-start="684" data-end="758">Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am Gemeindegeschehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225827824-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>