<p data-start="173" data-end="322">Die Gemeinde Wolkenstein informiert, dass die nächste <strong>Gemeinderatssitzung am 28.04<\/strong><strong data-start="267" data-end="281">.2026<\/strong> um <strong>18:00 Uhr<\/strong> im <strong>Live-Stream<\/strong> übertragen wird.<\/p><p data-start="324" data-end="509">Damit wird allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geboten, die Sitzung bequem von zu Hause aus mitzuverfolgen und sich über die aktuellen Themen des Gemeinderates zu informieren.<\/p><p data-start="511" data-end="603">Die Übertragung erfolgt über Microsoft Teams.<br data-start="556" data-end="559">Den Zugangslink zur Sitzung finden Sie hier:<\/p><p>Teilnehmen:<br><u><a href="https:\/\/teams.microsoft.com\/meet\/3921910602605?p=RTRc2nRO5glFDjOOXn" target="_blank" title="Meeting join" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable"><\/a><a href="https:\/\/teams.microsoft.com\/meet\/333098608178288?p=wUnK1zEY9a485FaJF0" title="Meeting join">https:\/\/teams.microsoft.com\/meet\/333098608178288?p=wUnK1zEY9a485FaJF0<\/a> <\/u><\/p><p>Besprechungs-ID: 333 098 608 178 288 <\/p><p>Passcode: aE6gk2UQ <\/p><p data-start="605" data-end="682"><br><\/p><p data-start="684" data-end="758">Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am Gemeindegeschehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225795443-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>