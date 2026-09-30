<p>Am <strong>Dienstag, 13. Oktober 2026<\/strong>, findet in ganz Südtirol der jährliche <strong>Zivilschutz-Probealarm<\/strong> statt.<\/p><p>Kurz nach <strong>10:00 Uhr<\/strong> wird für etwa <strong>eine Minute<\/strong> das einheitliche Zivilschutzsignal mit einem auf- und abschwellenden Heulton über die Zivilschutzsirenen zu hören sein. Der Zivilschutz-Probealarm soll die Bevölkerung sowie die in Südtirol anwesenden Gäste mit dem Zivilschutzsignal vertraut machen. Gleichzeitig werden die technischen Einrichtungen und Abläufe des Bevölkerungs-Alarmierungs- und Informationssystems überprüft.<\/p><p>Weitere Informationen zum Probealarm finden Sie unter dem link: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung">https:\/\/bevoelkerungsschutz.provinz.bz.it\/de\/alarmierung<\/a> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.selva.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219901551&detailonr=225825875-921">zum Artikel der Gemeinde<\/a>